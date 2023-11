Ralliement de leaders de l’ex Pastef à Kolda : Alioune Badara Sané (membre du Moncap et leader politique Pastef/Kolda) répond et tacle Abdourahmane Baldé (DG Lonase)

Suite aux ralliements de certains leaders de l’ex parti politique Pastef de Kolda dans le camp du nouveau DG de la Lonase, Abdourahmane Baldé dit Doura (Bby), Alioune Badara Sané, responsable Pastef recadre le débat. Ainsi, ce dernier apporte des précisions sur cette affaire et dans la foulée, tacle le président du mouvement Kolda debout.



Alioune Badara Sané estime que ce ralliement n’est que « manipulation et tromperie » pour « déstabiliser » leur camp. C’est pourquoi, il accuse Abdourahmane Baldé de vouloir « semer la zizanie » dans leur rang de connivence avec « une certaine presse ». Mais il précise que « c’est peine perdue » car selon lui, « la victoire n’a jamais été aussi proche. »







Que pense-vous du ralliement de certains de vos leaders à Bby ?







« C’est avec beaucoup d’amertume que nous avons constaté depuis quelques temps la manipulation manifeste organisée par une certaine presse en collaboration avec des leaders de BBY à Kolda faisant état d’un ralliement massif de leaders de Pastef Kolda au camp de Amadou Bâ, Premier ministre. À titre de preuve de leurs allégations, dans l’un des journaux parus, une personne du nom de Demba Seck a été citée comme responsable de Pastef Kolda, ayant rallié le camp de Abdourahmane Baldé dit Doura avec des centaines d’autres militants dudit parti. »







Quelles précision apportez-vous sur cette situation ?







« Nous rappelons aujourd’hui qu’en tant que responsable national du Pastef et local, jamais ledit Monsieur Seck n’a été répertorié à notre connaissance comme responsable dans notre parti et jamais il n’y a fait l’objet d’un quelconque leadership. »







En ramenant ces leaders dans son camp pensez-vous qu’Abdourahmane Baldé se voile la face ? Ou cherche-t-il le buzz ?







« Si Monsieur Abdourahmane Baldé prétend vraiment avoir récupéré des responsables de notre parti à Kolda nous l’invitons à plus de sincérité dans ses déclarations par une énumération certaine des personnes qu’il aurait convaincues en lieu et place de plonger dans la manipulation.



Cela ne l’honore point malgré tout le respect que nous lui vouons. Sur ce, nous lui rappelons que ces stratégies du chercheur de Buzz jouant sur l’effet d’annonce ne sauraient prospérer dans nos rangs pour nous déstabiliser. Et notre parti est trop grand pour se faire bouger par des groupuscules naissants cherchant vaille que vaille à exister à travers l’achat de conscience et la corruption. »







Que conseillez-vous à vos militants ?







« Pour terminer, j’invite les patriotes de tout bord de la région de Kolda à ne pas se laisser distraire par ce « bruit blanc » et à rester mobilisés derrière le bureau politique national et la coordination départementale. En ce sens, je rappelle que Pastef est incassable et les tartufferies, fourberies, mesquineries du camp d’en face pour l'anéantir ne porteront jamais leurs fruits. Ainsi, ils prétendent avoir fait carton plein à Kolda le week-end dernier. Mais, nous leur donnons rendez-vous au soir du 24 février 2024. Pour l’instant, chers compatriotes, faisons focus vers 2024. Et ne vous laissez pas distraire car jamais la victoire n’a été aussi proche… »