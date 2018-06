RUSSIE 2018 / ÉQUIPE DU SÉNÉGAL : Saliou Ciss forfait pour le Mondial, Adama Mbengue rappelé

Blessé, le défenseur de Valenciennes FC ne disputera pas la Coupe du monde avec les Lions du Sénégal.



Un membre de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a annoncé ce dimanche le forfait de Saliou Ciss pour le Mondial, en raison de sa blessure au péroné gauche. Le latéral gauche des Lions souffre d'un "traumatisme par coup direct de l’extrémité inférieure du péroné gauche", depuis le match contre le Luxembourg en amical.



Appelé par Aliou Cissé samedi, Adama Mbengue intègre officiellement la liste des 23 Lions pour la compétition. Seul latéral gauche parmi les réservistes, il est en route et va rejoindre le groupe à Moscou.



L'absence du défenseur de Valenciennes FC était quasiment acquise en début de week-end et la confirmation de la gravité de sa blessure. La Fsf l'a officialisé samedi soir. C'est un coup dur pour l'équipe nationale et son sélectionneur qui perd son choix numéro 2 sur le côté gauche de sa défense...