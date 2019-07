RAPPEL À DIEU DE SERIGNE TOUBA / Ce que RFI avait fait ce jour-là... Ce fut le 19 juillet 1927

Ce fut un mardi que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké venait de quitter ce bas-monde. RFI avait préféré retracer sommairement la vie du Cheikh. Voilà ce que nos confrères d'alors avaient écrit.



'' Né en 1853, Cheikh Ahmadou Bamba revêt, en terre « wolof », « l’habit des Saints » et est investi de la charge de khalif pour la région. Très vite, sa popularité dépasse le cadre de la petite communauté qu’il crée à Touba en 1886. Paysans, soldats déçus et opprimés viennent chercher protection auprès du marabout.



L’administration coloniale s’en inquiète. En août 1895, Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté puis jugé à Saint-Louis par un conseil composé de fonctionnaires coloniaux. Il est alors condamné à la déportation en Afrique équatoriale française. Exilé dès septembre 1895, il passe 7 ans et 9 mois au Gabon.



Serigne Touba Khadimou Rassoul est autorisé à revenir au Sénégal en 1902 grâce à l’intervention, probablement, du député métis Carpot élu au parlement français. Reconnaissant finalement Cheikh Ahmadou Bamba comme un saint homme, la France lui décernera la croix de la Légion d’Honneur : il refuse de porter la décoration. « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais pas d’autre autorité que lui », dit-il.



Des millions de fidèles suivent aujourd’hui sa voie. Pour eux, Serigne Touba, c’est la voie vers le salut car il n’a enseigné que les écrits d’ALLAH à travers le Saint-Coran et perpétré l’œuvre du Prophète Mouhamed (PSL).