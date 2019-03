Qui est Ousseynou Sy ou l’Italien d’origine sénégalaise qui émeut le monde.

Ce citoyen italien d’origine sénégalaise a tenté ce mercredi 20 mars de tuer 51 passagers d’un bus d’écoliers qu’il conduisait lui-même. Armé d’un couteau, il a demandé aux enseignants qui se trouvaient à bord d’attacher les collégiens mais n’a pas eu le temps de mettre à exécution son plan diabolique. Les carabiniers italiens sont intervenus pour le contraindre à s’arrêter alors qu’il se dirigeait vers l’aéroport de Milan-Linate où, d’après les premiers éléments de l’enquête, il comptait finir son œuvre.



Sur les raisons de ses agissements, il a confié aux écoliers à bord du bus qu’il voulait la fin de la tragédie qui se déroule en mer méditerranéenne. Ousseynou Sy aurait accusé les autorités italiennes d’être à l’origine du martyre des milliers de migrants africains qui bravent la mer pour atteindre les rives européennes. Sort qu’il n’a lui-même pas subi puisqu’étant né en France.



Il a grandi au pays de Marianne avant de déménager en Italie où il a rencontré l’amour. Une italienne qu’il épouse en 2004. Ce qui lui confère la nationalité italienne, mais le couple divorce quelques temps après.



Ousseynou Sy, âgé de 47 ans, aurait souffert de cette séparation exacerbée par les tentatives de son ex-épouse de lui empêcher tout contact avec leurs enfants âgés de 12 et 18 ans. Cependant, il avait la possibilité de les voir régulièrement.



Employé par Autoguiguidovie depuis 15 ans, O. Sy aurait pourtant entre 2004 et 2006 des antécédents de conduite en état d’ivresse et de maltraitance sur mineur.



Mais selon ses collègues, c’est un homme sans histoire à cheval sur la ponctualité. Sérieux au travail, il aurait gravi les échelons dans la société de transport qui l’employait et où il a débuté en tant que nettoyeur.



À la faveur des évènements de ce 20 mars sur la route provinciale de Paulese, dans la région de Milan, l’Italien d’origine sénégalaise risque de compromettre cette image qu’il s’est donnée du mal à polir ces dernières années. Poursuivi pour tentative de meurtre, d’enlèvement et de terrorisme (pas islamique) eu égard à la violence de son acte, il risque gros.