Que faire face à « un pays en ruines » : la réponse de Zahra Iyane Thiam à Ousmane Sonko

L’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire sous le régime Sall livre sa contribution en réponse au Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier s’est indigné de découvrir dit-il, « un pays en ruines. » Un message que le chef du gouvernement a lancé à l’occasion de la journée nationale de l’arbre à la Patte d’Oie.



Le membre de l'Alliance pour la République de lancer : « Notre premier ministre Ousmane Sonko trouve que le Sénégal est en ruines. Vivement donc sa DPG, dont il a laissé la délicatesse de la date de sa tenue au président Bassirou Diomaye Faye pour enfin nous éclairer au moins théoriquement sur le référentiel économique. » Selon Zahra Iyane Thiam, cela aura le mérite d’informer, par ricochet, sur la méthode d'exécution budgétaire après les modifications apportées aux différents ministères sectoriels dans la Loi de Finances Initiale et sur l'effectivité de la baisse des prix ». Mais attention, alerte l’ancien ministre, « il ne faut pas se tromper de chemin en cours de route, cela arrive vite quand on avance par tâtonnements... »