Qualité et disponibilité de l’électricité : Les quatre pays membres de l’OMVG fusionnent leur énergie !

« Assurer la fluidité et l’échange en matière d’énergie » ! C’est l’économie de la cérémonie de signature des contrats de services de transport entre l’OMVG et les sociétés nationales d’électricité des États-membres qui s’est tenu ce matin à Dakar. L’objectif de cette signature est double : assurer l’interconnexion énergétique entre les quatre États membres de l’OMVG, tout comme l’échange d’énergie qui a commencé depuis 2021 entre le Sénégal et la Gambie et bientôt entre le Guinée et la Guinée Bissau.



La cérémonie de signature, présidée par le Haut-Commissaire pour la mise en valeur du fleuve Gambie, Lansana Fofana, s’est déroulée en présence des directeurs des sociétés nationales d'électricité du Sénégal, de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Gambie. En novembre prochain, il s’agira de clôturer le tout et procéder à une inauguration en Guinée Bissau, dans le cadre du système d’échanges d’énergie. C’est un système d’échange d’énergie entre les quatre pays de l’OMVG et ensuite entre ceux de l’Afrique de l’Ouest.



Pour ce qui est des retombées pour les populations des pays concernés, ce sera la disponibilité de l’énergie à bon prix et de bonne qualité, mais aussi, cela peut créer le développement des PME/PMI sans oublier la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations.