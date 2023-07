Qualification mondial 2026 : Voici le tirage au sort intégral avec un joli Sénégal vs Mauritanie et un prometteur Mali vs Ghana !

C’est fait, la CAF vient de procéder au tirage au sort de la campagne qualificative à la prochaine coupe du monde de football prévue en 2026 (USA, Canada et Mexique.) Comme annoncée depuis plusieurs semaines, la nouvelle formule a été conçue de telle sorte que toutes les chances des équipes africaines soient préservées en évitant que les sélections qui sont dans le top 9 du classement FIFA/Afrique ne se rencontrent pas en confrontation directe.



C’est ainsi que le Sénégal le Maroc le Ghana, l’Algerie, et d’autres équipes actuellement classé dans le top 9 de classement du FIFA (zone Afrique) ont été désignées comme tête de série des 9 poules de six équipes.



Dans l’ensemble, on peut dire que la répartition au niveau des groupes a été assez équilibrée. Même si on pourrait assister à des affiches assez croustillantes dont une double confrontation Égypte VS Burkina Faso dans le groupe A. Les égyptiens qui avaient manqué le dernier mondial (face au Sénégal) vont cette fois-ci tout faire pour se qualifier.



Pour les champions d’Afrique en titre, le tirage de la poule, B a été assez clément. Néanmoins, les Lions du Sénégal vont devoir disputer entre autre, un derby avec le voisin de la Mauritanie. Même si Sadio Mané et sa bande partent largement favoris.



Par ailleurs, la confrontation entre le Nigéria et l’Afrique du Sud sera à surveiller dans le groupe C. De même que la belle opposition qui se profile entre les Black star du Ghana et les aigles du Mali dans la poule i. Enfin, la Côte d’Ivoire aura fort à faire face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Au moment où l’Algérie de Mahrez sera face à la Guinée de Naby Keïta dans le groupe G…



Avec une augmentation du nombre de pays participants qui passe de 32 à 48 , l’Afrique aura la possibilité d’avoir 10 représentants (dont 9 directement qualifiés.) En effet, les vainqueurs de chaque groupe seront directement qualifiés pour la coupe du monde 2026. Alors que les quatre meilleurs deuxièmes de chaque groupe joueront les matchs de barrages pour obtenir le dernier ticket en jeu.



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗔 :

Égypte

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Éthiopie

Djibouti



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗕 :

Sénégal

RD Congo

Mauritanie

Togo

Soudan

Soudan du Sud



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗖 :

Nigéria

Afrique du Sud

Bénin

Zimbabwe

Rwanda

Lesotho



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗗 :

Cameroun

Cap-Vert

Angola

Libye

Eswatini

Île Maurice



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗘 :

Maroc

Zambie

Congo-Brazzaville

Tanzanie

Niger

Érythrée



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗙 :

Côte d'Ivoire

Gabon

Kenya

Gambie

Burundi

Seychelles



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗚 :

Algérie

Guinée

Ouganda

Mozambique

Botswana

Somalie



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗛 :

Tunisie

Guinée équatoriale

Namibie

Malawi

Libéria

Sao Tomé-et-Principe



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗜 :

Mali

Ghana

Madagascar

République centrafricaine

Comores

Tchad