Qualif en finale de la CAN U17 / Augustin Senghor fier de la combativité des Lionceaux : « quel état d'esprit formidable ! »

La victoire (1-1, tab 5-4) au bout du suspense de l’équipe nationale sénégalaise des moins de 17 ans contre le Burkina, en demi-finale, n’a pas laissé de marbre le président de la fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor a été séduit par l’abnégation, la determination et le mental d’acier des Lionceaux et par le travail du staff technique qu’il a aussi félicité.



« Félicitations à nos Lions U17, à Serigne Saliou Dia, à toute la délégation, à la FSF, à l'Etat du Sénégal pour cette première finale de CAN historique ! Quel mindset, quel état d'esprit formidable ! Bravo à tous ! On vise maintenant le trophée. Manko Wuti Ndamli rek « a-t-il publié sur Twitter.