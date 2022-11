Qatar 2022 : Rihanna s’invite dans les tribunes et soulève son t-shirt en guise de provocation…

La star du RnB, Robyn Rihanna Fenty, a fait une apparition très remarquée et plutôt provocatrice à la 22eme édition de la Coupe du monde de football qui se joue au Qatar 2022. L’artiste a dévoilé les dessous de son t-shirt devant des milliers de supporters et peut-être même des millions de téléspectateurs.

Au milieu des tribunes, les paparazzis ont réussi à capturer des images de Rihanna en mode supporter du brésil dont elle s’était peint le drapeau sur le cou. Il semblerait qu’il s’agissait de la rencontre entre l’Argentine et l’Arabie Saoudite, vu les milieux de supporters argentins visibles à l’arrière-plan.

Dans deux clichés qui circulent sur la toile depuis ce jeudi, on peut clairement identifier la chanteuse américaine, originaire de la Barbade, qui montrait ses atouts comme une sorte de provocation.

Une photo polémique de plus après celle de la sélection allemande et des dizaines d’autres autorités voire journalistes qui défendent des causes diverses…