Protocole d’accord signé avec les enseignants du G7 : « Il faut une loi des Finances rectificative pour son application » (ADD)

Après une journée entière et une nuit de discussion, l'Etat et le G7 ont bouclé cette troisième journée avec un protocole signé sous réserve par 5 syndicats alors que les deux syndicats du moyen et secondaire ont pris acte et décident d'aller consulter la base. A la fin des travaux, le ministre des Finances et du Budget est revenu sur le protocole présenté aux enseignants.

« Je tiens à rassurer tout le monde pour dire que les engagements qui ont été pris seront respectés sur l'échéancier sur lequel on s'est accordé » a d’abord expliqué Abdoulaye Daouda Diallo Ministre des Finances.

« Le montant a connu une hausse. Je pourrais vous dire qu'il y a eu beaucoup de points sur lesquels des relèves massifs ont été opérés. Notamment sur la rémunération du personnel de l'éducation et de la formation, la prime scolaire qui a augmenté de 220%, ensuite la revalorisation de l'unité de contrôle et d'encadrement logique qui a augmenté aussi de 100%, l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire qui a augmenté de 114%, la revalorisation du point indiciaire de 5 points qui est passé donc de 51 43 francs CFA à 56 43 francs CFA l’indemnité représentative de logement qui a été défiscaliser totalement » a-t-il ajouté

Abdoulaye Daouda Diallo de rappeler que ces mesures devront prendre effet à compter du 1 mai 2022 « D’ici là bien évidemment nous allons proposer au président de la République une loi de finances rectificative. Après que cette loi sera adoptée en Conseil des ministres nous allons la soumettre à l’Assemblée nationale. Il nous fera son adoption et sa promulgation. A partir de cet instant nous serons en droit de pouvoir donc rapporter de façon légale ces différentes mesures au niveau des avantages de ces des enseignants. Il y a aussi la question de la revalorisation du régime des fonctionnaires administratifs », détaille le ministre.

« Ce qu’il faut noter c’est que les 2 parties ont réaffirmé leur engagement en faveur des 5 priorités du ministère de l’éducation nationale dont la priorité en tout cas numéro un c’est la promotion d’un climat social apaisé dans l’espace scolaire. Cet engagement a été réaffirmé » conclura le ministre.