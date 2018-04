Protection de l’environnement : L’archevêque de Dakar invite la jeunesse catholique à s’impliquer

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a reçu ce vendredi, à son domicile la visite du Ministre de l’Environnement et du Développement durable, le Professeur Mame Thierno Dieng.



Une visite de courtoisie qui entre dans le cadre du programme National bois d’école instauré par le gouvernement du Sénégal au service de l’éducation environnementale.



A cette occasion, Monseigneur a invité la jeunesse catholique à s’impliquer davantage lors des journées de reboisement entre autres activités du Ministère de l’Environnement et du Développement durable.



L’Archevêque de Dakar n’a pas manqué de formuler des encouragements pour l’utilisation de l’école ou la sagesse de l’église pour une très bonne éducation environnementale, afin de préserver la nature.



En outre, Monseigneur Benjamin Ndiaye s’est félicité du travail abattu par le gouvernement en matière de protection de l’environnement.