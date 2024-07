Prostitution avec défaut de carnet: A. Diallo arrêtée en possession de 16 préservatifs écope de 15 jours fermes.

Attraite, ce 24 juillet, devant le tribunal correctionnel pour le délit de prostitution sans carnet sanitaire, la prévenue A. Diallo a été reconnue coupable. Née en 2000 et domiciliée aux Parcelles Assainies, elle a été condamnée à 15 jours d’emprisonnement ferme.



Interpellée au courant du mois de juillet, la jeune koldoise a été arrêtée lors d’un contrôle de routine des policiers au niveau de l’avenue Cheikh Anta Diop alors qu’elle était à bord d’un taxi vers Sahm. Elle a été arrêtée en possession de 16 préservatifs retrouvés par devers elle.







« On m’a arrêtée dans un taxi vers 4 heures du matin. Je partais voir mon petit copain. Quand je suis arrivée vers l’hôpital Abass Ndao, je suis descendue pour entrer dans une pharmacie de la place acheter des préservatifs pour mon petit ami», a-t-elle indiqué devant le juge. Il ressort des éléments d’enquête que 4 paquets de préservatifs contenant chacun 4 unités ont été retrouvés sur elle après fouille. Présumant qu’elle s’adonnerait à la prostitution, les policiers lui ont demandé sa carte sanitaire qu’elle n’a pas pu exhiber. Éclatant en sanglots lors de son jugement, elle a réfuté s’adonner à la prostitution en jurant sur les tombes de ses parents.



« Je ne me prostitue pas. Mon premier fils n’a même pas 1 an. J’avais ces préservatifs au cas où mon petit copain devait passer me voir à la maison », a indiqué la jeune fille âgée de 24 ans. Interrogé sur la présence des membres de sa famille dans la salle, A. Diallo a soutenu vivre qu’avec son grand-père qui est alité.



« J’étais dans un ménage mais j’ai divorcé à cause du stress. Je n’ai jamais pratiqué la prostitution», a-t-elle ajouté en pleurs.







Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal l’a reconnu

coupable du délit de prostitution avec défaut de carnet sanitaire. La juridiction l’a condamné à purger une peine de 15 jours fermes.