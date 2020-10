Promovilles : « J’ai l’impression que le chef de l'État a réservé la part belle à la ville de Rufisque... » (Mansour Faye, MDCEST)

Le Ministre du Développement Communautaire de l’Equité Sociale et Territoriale, M. Amadou Mansour Faye a procédé au lancement officiel des travaux d'élargissement du Boulevard Maurice Guèye. Selon le Ministre, « le département de Rufisque va bénéficier de 14, 85 km de voiries assainies, éclairées et aménagées. En effet, dans le cadre de la PAP2 financée par la Banque Islamique de Développement, Promovilles va engager dans le département de Rufisque pour un coût de 21 212 Milliards de FCFA la réalisation de plusieurs tronçons. »



Ainsi plus de 23 924 Milliards FCFA vont être dégagés pour améliorer la mobilité urbaine, renforcer le système d’assainissement, renforcer la sécurité des personnes et des biens par l'éclairage publique… Le Boulevard qui portera le nom des dignes fils de la vieille ville de Rufisque qui sont Alioune Badara Mbengue, Mbaye Jacque Diop, Maurice Guèye, va partir du Rond-point Bata au Carrefour Djoutiba avec 3, 5 km de longueur assainie et éclairée, une double voie de 7 m, avec des trottoirs , tout ceci pour rendre son lustre d'antan à la ville de Rufisque.



Ce boulevard historique a été choisi comme axe prioritaire pour son positionnement stratégique, selon toujours le MDCEST. « J’ai l’impression que le chef de l'Etat a réservé la part belle à la ville de Rufisque …. » , ajoutera-t-il lors de son discours à la cérémonie de lancement des travaux d’élargissement du Boulevard Maurice Guèye qui s’est tenue ce 27 octobre à Rufisque...