Projet de construction de la « Tour des mamelles » : Aliou Sall annonce 1.500 emplois et 440.000.000 de Francs CFA/An de recettes fiscales gagnées par l’État.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a assisté ce matin à la cérémonie de pose de la première pierre avec le ministre Abdou Karim Fofana. Il s'est fortement réjoui de ce projet qui non seulement est considéré comme l’une des plus belles initiatives offertes à Dakar, mais aussi va constituer un générateur d’emplois. Pour cela, le maire de Guédiawaye estime qu’à travers l’employabilité qui est l’une des préoccupations du chef de l’État, 1.500 emplois seront possibles avec l’achèvement de la construction de « la tour des mamelles » mais aussi, une somme importante estimée à 440.000.000 de francs CFA de recettes dans les caisses de l’État.