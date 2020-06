Projet d’adduction en eau au Cap Skirring / Le montant et la durée du projet connus, l’eau va couler à flot dans 120 jours.

C’est la société Aqurem qui est chargée de l’élaboration du projet de l’adduction en eau du village de Cap Skirring. C’est ce qu’a annoncé le maire de Diembéring ce mardi matin à la municipalité en procédant à la signature de la convention avec la société pour le démarrage des travaux d’adduction en eau du village de Cap Skirring.







Le projet consiste à étendre et à densifier le réseau hydraulique du Cap Skirring.



Le but, selon la société et les autorités qui se sont relayées la parole, lors de la signature de la convention, est d’améliorer l’accès en eau pour que chaque habitant puisse avoir de l’eau potable en quantité et de qualité.







Le projet est composé de 11 km de réseau. Mais au préalable, la société va réaliser 11 bornes fontaines pour que les ménages puissent bénéficier de l’eau potable le temps que le chantier puisse être livré dans 04 mois. La somme globale investie est de 68.660.000f Cfa







Une citerne sera positionnée au bénéfice de la population dont les charges seront supportées par la société...