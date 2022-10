Projet d’Amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall : La plateforme d’action pour la sauvegarde de la république s’en réjouit et félicite le président Macky Sall.

Élargir le champ politique en permettant aux hommes politiques ayant perdu leurs droits civils et politiques, contribue à renforcer le système démocratique. Avec la mesure prise par le président de la République en instruisant le ministre de la justice à trouver des mécanismes permettant à Khalifa Sall et Karim Wade de retrouver leurs droits, la plateforme d’action pour la sauvegarde de la République s’en est réjouie et félicite le chef de l’État pour sa décision de relance du dialogue national.

Pour le coordonnateur Yankhoba Diatta, « c’est un acte fort qui prouve que le Président Macky Sall est un homme qui privilégie l'acte à la parole, mais qui ne manque jamais de s'adresser aux compatriotes au moment opportun et de prendre les décisions qu’exigent les moments historiques de la Nation. »



Dans un autre registre, la PARE se désole des spéculations et des hypothèses hasardeuses prêtées par des pseudo-candidats à l’élection présidentielle, trop pressés et en mal d’inspiration pour convaincre les sénégalais.



Tous les acteurs engagés dans ce combat peuvent compter sur l’équipe du Premier Ministre Amadou Bâ à qui la Plateforme PARÉ assure de son soutien indéfectible.



La plateforme salue le lancement des concertations avec les acteurs économiques et sociaux, la reprise de la question du loyer, l’ouverture des zones économiques spéciales et des agropoles, la relance du tissu industriel, la réforme de la commande publique, l’augmentation des salaires des fonctionnaires, le renforcement du contrôle des prix avec le recrutement d’au moins 1.000 jeunes ainsi que la reprise des tournées économiques et des conseils des ministres décentralisés qui sont autant de mesures qui doivent donner espoir à la population et les rassurer de la volonté et la détermination que ce nouveau gouvernement a définitivement engagé le combat pour prendre en charge les préoccupations des populations. À cet effet, la plateforme avec son coordonnateur Yankhoba Diattara, s’engage dans cette perspective pour soutenir le Premier ministre, Amadou Ba, dans sa tâche pour un Sénégal meilleur.

Pour finir, la Plateforme d’Action pour la Sauvegarde de la République (PARÉ) lance encore un appel à l’unité vers toutes les filles et tous les fils du Sénégal, car c’est seulement dans l’unité et la solidarité qu’une Nation peut faire face aux adversités que sont l’insécurité, l’instabilité institutionnelle et les défis du développement économique et social.