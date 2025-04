Programme d’éducation à Touba : Vers le renforcement des enseignements de Khadimou Rassoul dans les curricula

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme d’éducation de Touba, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha M. Guirassy, a rencontré ce samedi les dignitaires religieux et les acteurs éducatifs de la ville sainte, en présence du représentant du Khalife Général Serigne Mountakha Mbacké, de « Hisbut Tarkhiya », de « Touba Ca Kanam » et d’autres acteurs majeurs qui doivent être impliqués dans cette nouvelle orientation du gouvernement pour renforcer le programme éducatif à Touba.







Une évolution du système éducatif au bénéfice de la communauté de Touba. Il s’agira, selon le ministère de l’éducation, de repenser et accompagner le développement des écoles à Touba. Le ministre Moustapha Guirassy rappelle que le gouvernement a d’abord obtenu l’onction, l’autorisation et les orientations du Khalife Général des Mourides. Selon le ministre de l’éducation qui a présidé cet atelier, « ce programme a été facilité par la porte ouverte par le Khalife pour accompagner cette dynamique de renforcement de l’éducation dans cette localité ». Touba qui est un patrimoine africain et islamique doit catalyser tout intérêt à enrichir notre système éducatif et à donner une place importante au leader spirituel Khadimou Rassoul et à ses enseignements pour qu’ils trouvent une bonne place dans les curricula...