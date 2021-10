Programme « Cleaning Day » : Le président Macky Sall demande la reprise « des coups de balai »

Après avoir procédé à son lancement le 04 janvier 2020, le président de la République Macky Sall aura attendu près de deux ans pour demander au gouvernement de redéployer les moyens pour continuer la campagne nationale de nettoiement, communément appelée « Cleaning Day ».

Cette initiative de gestion de l’environnement et de la sauvegarde du cadre de vie avait été suspendue à cause de la pandémie de Covid-19. Les rassemblements interdits pour éviter de propager le virus avait poussé le président et le gouvernement du Sénégal à arrêter cette activité.

Ce mercredi, au cours du conseil des ministres, le président Macky Sall a instruit le gouvernement de reprendre les coup de balai.



Ainsi, le ministre en charge de l’Hygiène publique, est invité à relancer l’organisation régulière des Journées nationales de nettoiement (Cleaning day) avec l’implication au premier plan, des collectivités territoriales et des forces vives de la Nation.



Dans ce même élan, le chef de l’État magnifie les actions notables et visibles accomplies par l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) sur l’étendue du territoire national. Mais surtout pour l'amplification des activités de l’unité visant une bonne partie du programme " Xëyu Ndaw Ñi ".