Procès des députés Biaye et Sall : l’audience renvoyée à nouveau au 21 avril prochain pour comparution des parties civiles.

L’affaire liée au trafic de passeports diplomatiques impliquant les députés Boubacar Villembo Biaye et El Hadj Mamadou Sall ainsi que leurs co-accusés, El Hadji Diadji Kondé et Sadio Dansokho, a été appelée ce 7 avril devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour être renvoyée à nouveau au 21 avril prochain. La comparution des parties civiles est le motif évoqué par le juge pour justifier le report.



Au dernier renvoi, le 17 mars dernier, les avocats de la défense avaient formulé une demande de liberté provisoire pour les députés, prévenus dans ce dossier mais le juge s’y était opposé.



Les mis en cause dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, trafic de migrants, faux et usage de faux en écritures privées de banque dans un document administratif et en écritures publiques authentiques.