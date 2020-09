Procès : Le directeur d'une société de sécurité, Malick Niang, écope de 3 mois avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles.

Le dossier du soldat de contingent 2001301, par ailleurs directeur d'une société de sécurité, Malick Niang, vient d'être vidé par le tribunal de grande instance de Thiès qui statuait en matière de flagrants délits. Malick Niang a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.



Auparavant Kéba Sagna le substitut du procureur avait requis 6 mois avec sursis en guise d'avertissement. Une peine qui selon lui, aura pour vocation de rétablir la vérité des faits mais aussi de laver l'honneur des forces de l'ordre qui assurent la sécurité sur cet axe.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 15 au jeudi 16 septembre 2020.



Des jeunes qui étaient à la recherche de leur moto taxi jakarta sont tombés sur le soldat Malick Niang sur l'axe situé entre Mbour et Thiès. Malgré son petit entretien avec ces jeunes, Malick Niang a lancé un vocal via WhatsApp qui a très vite fait le tour des réseaux sociaux.



Dans l'audio, ce dernier faisait état de réels problèmes de sécurité au niveau de l'autoroute à péage au niveau de l'axe Dakar-Thiès. Il annonçait même que de jeunes armés de machettes y faisait le guet et aurait même essayé de l'agresser. Et que pour se défendre, il usait de son arme à feu tirant un coup de feu pour dissuader ces jeunes de réaliser leur forfait.



Ces propos avaient créé, en effet, la psychose des chauffeurs et passagers qui empruntent cet axe.

Malick Niang sera interpellé et placé sous mandat de dépôt.



Il sera poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation via un support numérique portant atteinte à l'honneur de la gendarmerie.

Le sieur Malick Niang a été jugé ce mercredi. Il a été relaxé pour le chef d'inculpation lié à la diffamation et condamné à 3 mois pour diffusion de fausses nouvelles.