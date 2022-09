Probables actions de neutralisation physique par des éléments proches de l'entourage du président de la République et de la première dame : Aminata Touré s'en ouvre au chef de l'État.

L'ancienne première ministre Aminata Touré a décidé d'écrire une lettre au président Macky Sall pour lui faire part de probables manœuvres tentant à l'éjecter de son siège de député.



À la croire, des éléments proches de l'entourage du président de la République et de la première dame "envisageraient des actions de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l'Assemblée Nationale".



Selon elle, "Un comité en charge des invectives de l'Alliance pour la République est déjà mis en place et s'est mis au travail dès le jour où j'ai exprimé mon désaccord quant à la préférence familiale que vous avez mise en avant pour le choix à l'Assemblée Nationale.



Aminata Touré dit n'être aucunement intimidée par un tel projet, mais voulait tout simplement informer le chef de l'État, garant de la sécurité de tous les sénégalais notamment des parlementaires de ces actions...