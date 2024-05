Prise en charge après l'accident du vol HC 301 d’air Sénégal : « Nous avons reçus chacun 40.000 francs CFA alors que le ministre avait annoncé 150.000 francs… » (Rescapés)

Les témoignages des passagers qui avaient pris le vol HC 301 d’air Sénégal ont été glaçants. En effet, après l’accident de l’avion à l’AIBD, les autorités sur place quelques minutes plus tard ont annoncé des mesures notamment en termes d’accompagnement. Mais étaient-elles bien respectées ? Apparemment non selon les dires des passagers qui ont eu la frayeur de leur vie. Dans une interview qu’ils nous ont accordée, ces témoins oculaires en dépit de leur situation mentalement instable, nous expliquent leurs regrets de voir les instructions de la tutelle, ne pas être respectées. « Lorsque nous sommes descendus du bus qui nous amenait dans un hôtel à Dakar, des gens nous ont remis 40.000 francs. Le ministre a donné des instructions pour remettre à chacun, 150.000 francs CFA. Nous ne les connaissons pas d’ailleurs, ils se sont juste présentés comme ceux qui ont été dépêchés par l’autorité, pour nous remettre une somme pour acheter quelques habits et autres… car, nous avons laissé tous nos bagages dans l'avion » déclare G. B qui est le premier à s’exprimer à nos micros pour nous faire part de son ressenti. Un avis qu’il partage avec plusieurs d’entre eux qui se sont exprimés.