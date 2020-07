Principe de la réciprocité : une délégation de l’Union Européenne au ministère du Tourisme et des transports aériens demain

L'Union Européenne va-t-elle faire marche arrière. Alors qu’elle n’a autorisé que 4 pays africains ce 1er juillet, date d’ouverture de l’espace Schengen pour accueillir leurs ressortissants sur leur sol, les autres pays ont riposté. Le principe de la réciprocité a été appliquée par plusieurs pays dont le Sénégal. Et on apprend qu’une délégation de l’UE au Sénégal va rencontrer le ministre du Tourisme et des Transports aériens demain. Va-t-on vers une machine arrière des Européens ? Wait and see...