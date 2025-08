Presse sénégalaise en détresse : le Synpics interpelle Ousmane Sonko sur l’urgence d’un nouveau modèle économique

Face au Premier ministre Ousmane Sonko, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), Moustapha Cissé, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation critique de la presse.



Selon lui, le secteur est à la croisée des chemins, confronté à des difficultés économiques aiguës, au non-paiement des salaires et à une précarité éditoriale grandissante.



Une réforme pour un modèle économique viable

Dans le cadre du plan de redressement économique et social, Moustapha Cissé a interpellé le gouvernement sur sa vision pour refonder un modèle économique viable pour les médias. Il appelle à :



Une réforme du Fonds d’Aide à la Presse (FADP).

La clarification des conventions entre l’État et la presse.

Un soutien renforcé à l’audiovisuel public.

Le Synpics demande ainsi des mesures concrètes pour sortir le secteur de la crise et garantir sa viabilité future