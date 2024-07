Présidentielle aux USA : Michelle et Barack Obama soutiennent Kamala Harris

Après les Clinton, le 44e président des États Unis et son épouse ont aussi manifesté leur soutien à Kamala Harris, candidate à l’investiture pour la présidentielle américaine de novembre 2024. Même si les démocrates qui doivent à travers un congrès en août, désigner officiellement leur candidat, le couple Obama s’engage à soutenir la vice-présidente des États Unis pour qu’elle devienne la 47e présidente du pays de l’oncle Sam. « Je veux juste vous dire que les mots que vous avez prononcés et l’amitié que vous avez témoignée au cours de toutes ces années signifient plus que ce que je peux exprimer. Alors merci à vous deux. Cela signifie tellement ! » a répondu Kamala Harris à Michelle et Barack Obama lors d’un appel téléphonique.