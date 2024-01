Présidentielle 2024: Les « victimes » du parrainage se constituent en collectif et dénoncent un processus « biaisé »

Ils sont 27 candidats à signer ce dimanche une saisine destinée au Conseil constitutionnel. Écartés après la première phase de contrôle des parrainages, ces candidats estiment qu’ils sont « injustement exclus de l'élection présidentielle ». « Nous exprimons notre préoccupation profonde quant aux injustices flagrantes observées dans le traitement de nos parrainages, ainsi que les récents cas de recalage injustifié, ce qui exclut de fait plusieurs centaines de milliers de sénégalais du fichier électoral » lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.







Donnant l’exemple du candidat Mouhamed Ben Diop qui a voté aux élections législatives de 2022, et n'a pas procédé au changement de son lieu de vote et qui n’aurait pas été reconnu comme « non identifié dans le fichier, le collectif des candidats « spoliés » de leurs parrainages prévoit un recours ce lundi auprès du Conseil constitutionnel pour toutes « ces irrégularités qui constituent des violations flagrantes de la loi électorale ». Il exige la clarification du processus de parrainage et le rétablissement des candidats spoliés dans leur droits. Tout ceci dans le cadre du respect du calendrier électoral.







Les signataires sont:







Mouhamed Ben Diop (Pass Pass), Ismaïla Camara (UDD), Mamadou Ndiaye (PRDS), Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly (Coalition Nekal Fi Askan Wi), Sheikh Alassane Sene (MPG Shasty 2024), Alioune Sarr (CAP 24), Aminata Touré ( MIMI 2024), Aminata Assome Diatta (PSC JAPPO), Ibrahima Gueye (MPG JR), Aly Ngouille Ndiaye ( Aly Ngouille 2024), Babacar Gueye (CAP 2024), Bougane Gueye Dany ( Bougane 2024), Birima Mangara ( Coalition UDP Kirray), Ibrahima Cissokho ( Ibrahima Cissokho 2024), Bassirou Diomaye Faye (DIOMAYE PRÉSIDENT), Ousmane Sonko (Coalition Sonko Président), Alioune Ndiaye R3D ( DEGGU), Cheikh Bamba Dieye (FSD/BJ), Mouhamadou Fadel Kone (ACCES coalition Kone 2024), Alpha Thiam ( Forces nouvelles - Dimballi Sa Reew), Serigne Mboup (And Nawlé), Abdou Khadr Sall ( Mouvement Askanou SN), Déthié Fall ( Déthié 2024), Babacar Diop (FDS/ Guelewars), Samba Ndiaye (UDD Liggey Sénégal), Mame Boye Diao (Coalition Diao 2024).







Rappelons que Déthié Fall même, signataire de la saisine, a passé le cap des parrainages.