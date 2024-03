Présidentielle 2024 : La Commune de Latmingué épargné des ravages de Diomaye 2024

Le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, a sauvé sa commune de la razzia du candidat Diomaye Faye. Lors de la proclamation des résultats, ceux-ci ont montré qu’il a non seulement gagné son bureau de vote, mais aussi il a gagné son centre et même sa commune, avec un taux de participation de 67,41%, et un nombre de suffrages valablement exprimés de 8.520, le candidat Amadou Bâ obtient 3.894 voix soit 47% contre 3.706 voix soit 45% pour le candidat Bassirou Diomaye Faye.