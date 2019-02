Présidentielle 2019 / Ousmane Sonko : « Les témoignages de Wade sont presque un soutien pour nous »

C’est une journée de campagne décidément très chargée pour le candidat Ousmane Sonko qui a eu à s’entretenir pendant plus de deux heures dans un hôtel de la place avec Me Abdoulaye Wade.

Au sortir de cette entrevue, Ousmane Sonko a rallié Rufisque pour rattraper son grand meeting transformé finalement en un rassemblement où il a renouvelé sa plus grande considération au « pape du sopi », rappelant que son témoignage sur sa personne est déjà un atout en cette période de campagne électorale.