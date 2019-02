Présidentielle 2019 : Macky Sall annonce la construction prochaine d’un pont reliant le Walo à la Mauritanie

La campagne électorale a mené le candidat de la coalition présidentielle sur les terres du Walo. Le président qui a été au meeting de Benno Bokk Yakaar à Richard Toll, a annoncé la construction prochaine du Pont de Rosso. Le coût de cette infrastructure qui attend de sortir de terre n’a pas été révélé par Macky Sall. Mais celui-ci a révélé qu’il leur tardait peu d’entamer les travaux pour la réalisation de l’ouvrage.



‘’Nous allons réaliser le Pont de Rosso comme ce fut le cas avec l’infrastructure routière réalisée à Farafégné (Frontière entre le Sénégal et la Gambie). Mon frère, le président Abdoul Aziz, je le salue, a donné son accord. Nous avons réuni les ressources financières. Nous avons lancé l’appel d’offres. Il ne nous reste qu’à choisir une date pour le démarrage des travaux. Ainsi, le Walo sera plus proche de la Mauritanie, du Maroc et de l’Europe. Tel est l’engagement que je voudrais prendre pour les populations du Walo’’, a indiqué le président sortant...