Présidence du comité de supporters du «12ème Gaïndé» : La tête du président Issa Laye Diop réclamée

Lors d'une conférence de presse qui s’est déroulée au centre culturel régional Blaise Senghor, une partie du Comité des supporters du 12ème Gaïndé dont Paco « Sénégal Rek » et Fall Drapeau, a réclamé la démission de l’actuel président du comité de supporters sénégalais du « 12ème Gaïndé », Seydina Issa Laye Diop.

Aux commandes depuis 16 ans, sans la tenue d’assemblée générale selon ses détracteurs, sa gestion est qualifiée de nébuleuse et sa tête est réclamée avec insistance.

Les dissidents qui exigent une reddition de comptes, ont aussi appelé l'État du Sénégal, notamment le ministère des sports, à garantir une gestion efficace et transparente dudit comité dont le président est en poste depuis bientôt deux décennies. Il faut dire que le sieur Issa Laye Diop ne bénéficie plus d'un soutien unanime de la part du « 12ème Gaïndé » qui continue de s’effriter. De plus en plus ses méthodes de gestion sont qualifiées d'opaques et clanique par les membres exclus du Comité.

À l’image de Mamadou Khalifa Ndiaye, coordinateur des dissidents, ils ont exposé plusieurs irrégularités lors de la conférence de presse. D’après eux : « Depuis 2014, le bureau élu n'a pas mis en place de textes ni délivré de cartes de membre, optant plutôt pour la cooptation de membres. » À cela il faut ajouter les allégations de « manque de transparence, de marchés de gré à gré en faveur de l'entreprise familiale du président, et l'utilisation du logo lors des campagnes », entre autres accusations soulevées.