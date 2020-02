Préparation de la marche du 28 : Nio Laànk reçu par le patron de Bokk Gis Gis.

Le collectif citoyen Nio Laànk envisage d’alerter l’autorité en organisant une marche pacifique qui se tiendra le Vendredi prochain. Cette énième manifestation pacifique débutera à l’échangeur de la Foire pour prendre fin au rond-point de Liberté 6. Le coordonnateur du collectif, à la tête d'une forte délégation est venu ce mercredi, rendre visite à Pape Diop de Bokk Gis Gis pour évoquer avec lui certaines questions d’actualité.



Il a ainsi été question de parler « de la problématique de l’électricité mais aussi de l’eau, avec ces ruptures observées dans certaines localités dans la capitale sénégalaise, mais également sa mauvaise qualité. » Aliou Sané et ses camarades se sont réjouis de la tournure des discussions qui étaient fructueuses et diverses avec notamment la marche prochaine du collectif qui a obtenu l’adhésion de Pape Diop.



« Nous avons évoqué le sujet sur la prochaine marche pacifique qui aura d’ailleurs un cachet particulier car, devant passer par le camp pénal où se trouve actuellement notre camarade Guy Marius Sagna », signale le coordonnateur de Y’en a marre.



Il aura ajouté qu’en ce qui concerne l’autorisation de la marche pacifique, « toutes les démarches leur incombant ont été faites et par conséquent, ils attendent la part de l’autorité pour son encadrement ».