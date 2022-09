Préparation Gamou 2022 : Le Khalife général des Tidianes invite à revisiter les bonnes pratiques religieuses, d'éviter certaines dérives et à prêcher la bonne parole pour la paix et la stabilité.

Les autorités de la sainte ville de Maodo et des membres de cellule de communication de la famille Tidjianyya en charge du déroulement du Mawlid 2022, ont fait face à la presse pour la réussite de l'événement. Lequel coïncide avec le centenaire du rappel à Dieu (1962) de Seydi El Hadji Malick Sy et dont le thème est : "El Hadj Malick Sy, cent ans après : lumière sur sa vie et son œuvre".



Dans ce contexte mondial qui, après la pandémie à coronavirus, est frappé par la crise Russo-ukrainienne, le Khalife général de Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, invite les uns et les autres à s'inspirer des enseignants du Prophète (PSL) et de prêcher les bonnes pratiques religieuses et de la bonne parole. Les commerçants, les réseaux sociaux, les transporteurs, les conducteurs de mototaxi Jakarta fidèles, ne sont pas en reste pour un bon Mawlid après deux ans de Covid-19.

Selon le porte-parole du jour de la famille Tidjianyya, Serigne Moustapha Sy Al Amine, "Le khalife général des Tidianes invite à revisiter les bonnes pratiques religieuses et à prêcher la bonne parole pour la paix et la stabilité".



Dans la même veine, le petit fils de Maodo a lancé un appel aux chauffeurs pour un Mawlid "zéro accident". Les commerçants sont appelés à veiller sur le respect des principes de la Khadra. Il est strictement proscrit de mettre de la musique publiquement dans les rues en guise d'animation et éviter toute flambée des prix durant le Mawlid et les forces de sécurité devront assurer leur rôle contre toute dérive. Face aux défis majeurs qui seront aux cœurs des débats, le Khalife général des Tidiane, a insisté sur la stabilité et l'équilibre qui ne pourra se réaliser qu'en mettant en exergue l'héritage et le patrimoine des guides spirituels à travers la bonne parole et les enseignements du prophète Mouhammad (PSL), a expliqué Serigne Moustapha Sy Al Amine. Car, selon lui, "la crainte de Dieu dans le respect de ses ordres et ses interdits est la seule voie de sortie des épreuves, revers, fléaux, séditions, tribulations, épidémies, maladies cardiaques, spirituelles, sociales qui gangrènent le monde". Le Khalife a tenu également à inviter tous les sénégalais à ce grand événement dédié au Prophète (PSL).



À rappeler qu'à partir de ce samedi 1er octobre 2022, sont prévus, un symposium, une exposition, un spectacle d'évocation religieuse en son et lumières, un atelier sur la finance islamique, une formule dédiée à la jeunesse et diverses autres activités.