Premier league / Arsenal inflige à Olé-Gunnar Solksjaer sa première défaite avec les Reds de Manchester United (2-0)

Après la victoire de Liverpool contre Burnley et le nul entre Chelsea et Wolverhampton, Arsenal et Manchester United s'affrontaient. Et dans ce match, les Gunners l'ont emporté grâce à des buts de Granit Xhaka et Pierre-Emerick Aubameyang (2-0). La première défaite du coach Ole Gunnar Solksjaer à la tête des reds avec un bilan qui réussissait des débuts tonitruants avec les mancuniens.