Premier League : Buteur face à Man Utd, Pape Matar Sarr marque son 1er but avec Tottenham

Il aura fallu attendre son 15e match de Premier League avec Tottenham, pour voir l’international sénégalais, Pape Matar Sarr (20 ans), inscrire son premier but avec les Spurs. Titularisé ce samedi après-midi contre Manchester United, par le nouvel entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, le milieu de terrain sénégalais a parfaitement surgi au second poteau pour claquer le cuir sous la barre suite à un centre tendu de Kulusevski (1-0, 49e.)

Un but libérateur pour son équipe qui ouvre le score après avoir été largement dominée par les Reds devils pourtant en déplacement. Pape Matar Sarr qui fait partie des chouchous de Postecoglou marque également de précieux points et pourrait gratter plus de temps de jeu voir une place de titulaire dans l’entre jeu de Tottenham.