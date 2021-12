Poussée du variant Omicron : Plus de 5.600 vols annulés dans le monde ce week-end, Noël célébrée sous l'ombre de la pandémie

Avec la percée progressive ces dernières semaines, du variant Omicron, le monde n'est toujours pas à l'abri d'une nouvelle nouvelle vague qui pourrait faire des dégâts. Les cas de Covid-19 sont en train d'augmenter de façon exponentielle dans certaines parties du globe. Au 25 décembre 2021, le virus responsable de la Covid-19 a infecté au moins 9,09 millions de personnes en France et a provoqué 122 546 morts, selon les données de Santé Publique France.

Aux États-Unis, informe le site Flightaware spécialisé en informations sur l'aviation, on comptait samedi à 13h40 GMT près de 2.500 annulations de vols, dont un peu plus de 850 étaient des trajets liés aux États-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. C'est plus de 5.600 vols qui sont annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël. À Los Angeles, à compter de samedi 19 décembre, tous les employés municipaux, policiers et pompiers inclus, qui n'auront pas obtenu une exemption pour une raison médicale ou religieuse, devront être vaccinés, sous peine d'être placés en congé administratif.

En fin de semaine, le président américain Joe Biden a d'ailleurs mis en garde contre "un hiver de maladie grave et de mort" pour les personnes non vaccinées et exhorté les Américains à se faire vacciner.