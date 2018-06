Pourquoi Kalidou Koulibaly en voulait à Olivier Perrin de Génération Foot

"Quand j’ai quitté Metz, pour moi, c’était lui (Olivier Perrin) qui avait choisi de ne pas me garder. Dans ma tête, c’était lui le coupable, alors qu’il n'était pas le seul". C’est ce que Kalidou Koulibaly a déclaré sur le site de l'actualité football Sofoot, lui qui fut déçu d'avoir quitté Metz contre son gré.



Au cours de sa carrière, l'international sénégalais a très rarement parlé de cet épisode, mais le ressentiment était toujours là. 14 ans après, le natif de Saint-Dié (20 juin 1991) lui en voulait toujours."J'avais 13 ans", se rappelle le napolitain, qui est revenu sur les souvenirs de ses années messines. "J'ai commencé à Metz, grâce à Olivier Perrin, qui travaille maintenant à Génération Foot, au Sénégal. C’est lui qui m’a découvert à 13 ans", se souvient "Kouly".



Les souvenirs sont toujours là : "Derrière, Olivier Perrin est venu me chercher pour me dire qu’il voulait que je revienne. Je m’en souviens, il est venu à la maison, on avait mangé sénégalais, du Tiep Bou Dieun". L’idylle entre l'actuel manager de GF et le pilier du Napoli a vécu. Qu’on se le dise : le défenseur de Naples ne pense que du bien de Olivier Perrin. "C’est un coach qui me connaît très bien. Quand j’en ai besoin, je l’appelle tout le temps. Je ferais tout pour lui comme lui ferait tout pour moi", promet le défenseur sénégalais...