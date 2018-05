Pourquoi Aliou Cissé a sélectionné Alfred Ndiaye aux dépens de Djilobodji

Communiquée ce jeudi, la liste des 23 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde FIFA 2018 a fait des heureux et des déçus. Des choix que le sélectionneur a tenu à justifier en conférence de presse.



Alors que l’équipe nationale du Sénégal disputera trois matchs amicaux dans la préparation du Mondial 2018 face au Luxembourg, Croatie et la Corée du Sud, le sélectionneur des Lions a privilégié la polyvalence de son capitaine Cheikhou Kouaté et de Salif Sané, qui peuvent dépanner en défense.



Toutefois, au sein du staff des Lions, on estime que Papy Djilobodji ne jouant qu’à un seul poste, celui de défenseur central, le dijonnais est jugé moins polyvalent qu'Alfred Ndiaye, capable de jouer au milieu comme dans l’axe de la défense. Voilà pourquoi le coach des Lions a donc tranché et décidé de s’appuyer sur le joueur qui lui offre le plus de possibilités...