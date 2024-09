Pour une résidence permanente en Israël : des demandeurs d’asile africains envoyés combattre à Gaza, selon Haaretz.

Selon le journal israélien Haaretz, l'armée recrute, parmi les 30.000 demandeurs d’asile africains présents sur son territoire, rapporte Rfi. Ces derniers sont envoyés combattre à Gaza, en contrepartie, ils obtiendront une résidence permanente dans le pays.

"Une importante partie de la population israélienne est envoyée à l'armée à travers une mobilisation générale qui porte un coup d'arrêt brutal à l'activité économique. Du coup, ce sont alors des demandeurs d’asile qui se portent volontaires pour palier la pénurie de main d'œuvre et certains se sont engagés à participer à l'effort de guerre". Il s'en est donc suivi l'idée de les envoyer à Gaza, "avec 2 semaines d'entraînement, puis le front", explique Rfi. "C'est la naissance d'un groupe de mercenaires engagés dans une guerre effroyable et à qui l'on fait miroiter l'obtention d'une résidence permanente en Israël". Et pourtant, aucun d'entre eux, ne l'a encore reçu, précise-t-elle...