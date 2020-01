Pour le respect des accords signés : Le G20 appelle à la vigilance et à l'intensification de la lutte.

L'école sénégalaise a renoué depuis pratiquement deux semaines avec les perturbations. Cela s'est matérialisé suite à l'expiration du préavis de grève du G20



Ce samedi, en effet le G20 a sorti un communiqué pour inviter leurs camarades enseignants à maintenir le cap dans cette lutte syndicale pour le respect de tous les accords signés.



Certes, le gouvernement a entamé des discussions avec les acteurs, mais pour Dame Mbodj, coordonnateur du G20, "ces démarches ne font pas bouger significativement les lignes".



Pour le sécretaire national du Cusems/Authentique, "l'État est tout simplement en train de préparer des mesures cosmétiques pour permettre aux états major du G7 de lever ou à défaut, suspendre leur mot d'ordre, comme il l'avait fait en 2018".



Toujours dans son communiqué de ce samedi, le G20, par la voix de son coordonnateur, invite les enseignants de toutes les organisations syndicales au respect de tous les accords notamment, la fin des lenteurs administratives délibérées, la fin des sur-impositions sur les salaires et les rappels, la correction des injustices sur les systèmes de rénumération des agents de l'État, entre autres...



Le G20 estime accueillir avec responsabilité, la forte recommandation des enseignants pour l'unité et les appelle à la mobilisation et à la vigilance.