Pour consolider la démocratie, la paix et la stabilité : L'internationale socialiste du comité Afrique s'engage pour son maintien

Après quelques années d'absence de regroupement du Comité Afrique de l'internationale socialiste (l'IS) du fait de la crise sanitaire, ce dernier se réunira les 28 et 29 octobre 2022 à Dakar.

L’ouverture de la réunion a eu lieu aujourd'hui en présence du président du comité. Le secrétaire général de l’IS, Luis Ayala et le président du comité ont commencé par rendre un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng, ancien leader du Parti socialiste du Sénégal, ex vice-président de l’IS et ancien président du Comité Afrique, qui s’est éteint le 15 juillet 2019.