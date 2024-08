Potentielles crues du fleuve Sénégal: Le Haut-commissariat de l’OMVS appelle à la vigilance

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le Haut-commissariat de l’OMVS a informé que " les pluies, couplées aux apports des affluents non contrôlés, ont engendré une montée des eaux à Bakel, Kidira et Matam, où les cotes d'alerte sont susceptibles d'être atteintes dans les prochains jours".

Le Haut- commissariat d'insister sur des débordements qui pourraient " subvenir, notamment en cas de nouveaux épisodes pluvieux dans la zone".

Fort de ce constat, l'organisation en appelle à la vigilance des populations de la Vallée et du Delta du Fleuve Sénégal, au " passage de l'onde de crue" et " à prendre toutes le dispositions nécessaires pour faire face à d'éventuels débordements du fleuve". Avant de préciser que " le barrage de Manantali continue à stocker l'eau et écrêter la crue du Bafing".