Porokhane / Coronavirus : Le khalife général des mourides rassure les sénégalais.

La cérémonie officielle du Magal de Porokhane, a été une occasion pour le Khalife général des mourides, par la voix de son frère, Serigne Issakha Mbacké, de rassurer les sénégalais sur la propagation du Covid 19 dans notre pays.



Selon Serigne Issakha Mbacké, le Khalife ne cesse de prier contre ce fléau et le récital du saint coran qu'il avait récemment demandé en est un exemple patent. « Le marabout a tenu à rassurer tout le monde. Et pour tout phénomène, l'Islam a donné des solutions pour son éradication. Le marabout, de par sa dimension, connaît des choses que nous ignorons tous... » a martelé Serigne Issakha Mbacké.



Toutefois, le frère du Khalife a demandé à l'État de prendre toutes les dispositions contre la propagation de cette nouvelle maladie. Le guide religieux a remercié l'ensemble des foyers religieux et les membres de la famille de Serigne Touba pour leur dévouement derrière le Khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké...