Porokhane 2019 : 1 400 gendarmes et 600 policiers seront déployés dans la cité religieuse

Les autorités étatiques et religieuses préparent activement le Magal de Porokhane qui est prévu le 28 mars 2019. Ainsi, un comité régional de développement( Crd), s'est tenu pour l'évaluation de l'effectivité des engagements des différents services étatiques. Lequel Crd a permis au gouverneur de la région de Kaolack, Al Hassan Sall, d'annoncer les dispositifs qui ont été pris, notamment en terme de sécurité. Il s'agit entre autres du déploiement 72 heures avant l'événement religieux, de 1 400 gendarmes et 600 policiers.

Concernant l'eau, le comité d'organisation a demandé la gratuité de ce liquide précieux durant le Magal. Les autres secteurs ont été aussi pris en compte tels la santé, l'assainissement, l'élevage, l'électricité etc...