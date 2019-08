Politique : Oumar Sarr et Cie créent le comité d'initiatives pour la refondation du Pds

Les frustrés du parti démocratique sénégalais contre-attaquent. Ils ont décidé de créer un mouvement dénommé comité d'initiatives pour la refondation du Pds. Ces derniers vont même faire face à la presse demain Vendredi.



Pour rappel, Me Abdoulaye Wade, SGN du parti, a procédé au remaniement du Secrétariat national du parti libéral. Beaucoup de responsables, à l’image de Me Amadou Sall, Babacar Gaye, Alinard Ndiaye, Abdou Aziz Diop ont décidé de démissionner de leurs postes respectifs dans ce nouvel organigramme du PDS.



Quant à Oumar Sarr, il a été purement et simplement éjecté du SN...