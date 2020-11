La restructuration de Macky 2012 , crée un malaise indescriptible au sein de cette entité affiliée à la mouvance présidentielle. « Une situation très gênante », selon Mouhamed Diagne qui a déploré l’agissement de certains qui veulent coûte que coûte installer la division au sein de cette structure.



« Un mouvement ne peut pas diriger Macky 2012 , un "Macky 2012 n’est rien sans Jean Paul Dias, Adji Mbergane Kanouté ou Moustapha Diagne. On ne veut pas son implosion, mais la cohésion comme le souhaite le président de la République Macky Sall. Ces gens doivent arrêter ces manœuvres qui ne sont pas favorables à Macky 2012. Maitre Moussa Diop est parti, alors on veut imposer des personnes alors qu’elles ne sont plus de cette structure … », dira-t-il. Sa réaction fait suite à la publication d’un communiqué annonçant la nomination d’un tiers à la tête de Macky 2012.