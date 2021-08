Polémique sur les nouvelles séries sénégalaises : le sexe bien présent "à la télé", le mythe démystifié ?

Le Sénégal fait partie des pays d’Afrique qui maîtrisent le plus le septième art. D’ailleurs, beaucoup de jeunes s’investissent de plus en plus dans ce métier. Et le succès des séries sénégalaises réside dans le choix des personnages, mais aussi des histoires qui s’y passent, de l’interprétation et du travail des maisons de production. Auparavant, elles étaient divertissantes et souvent éducatives. Mais de nos jours, elles prônent plus "la vulgarité" et "l'érotisme". Quel est l'avis de la société? Qu'en pensent les acteurs culturels?

Selon Alioune Badara Mané, journaliste culturel, ces nouvelles séries télévisées ne correspondent pas à nos valeurs culturelles car elles n'enseignent rien d'utile à la jeunesse sénégalaise. Ainsi, « l’État à travers des institutions comme la CNRA et la DCI (direction de la cinématographie), doit mieux appliquer la loi sur la cinématographie et veiller à ce que les contenus des séries soient vérifiés. »

Cependant, son confrère et critique de cinéma du nom de Aboubacar Demba Cissokho soutient que « tout ce qui se diffuse sur les séries est la réalité quotidienne. » Selon lui, les séries ne sont que le reflet de la société dans laquelle nous vivons...