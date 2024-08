Polémique sur le port du voile : l’imam Nfansou Bodian s’invite au débat et sermonne la presse

L’imam ratib de Bignona, El hadji Fa Ousmane Nfansou Bodian par le biais de son porte-parole s’est exprimé sur la polémique née de la déclaration du premier ministre, Ousmane Sonko sur le port du voile dans les écoles. La paix et l’union des communautés, ce sont les messages lancés par Mamadou Lamine Badji.

‘’Nous devons œuvrer pour la paix dans notre pays, nous sommes indivisibles, c’est ce qui traduit ce beau dialogue Islamo-Chrétien. Le Sénégal est cité en exemple partout dans le monde. Le Khalife invite tout le monde à consolider cette union, on peut faire une erreur car nous sommes des êtres humains, acceptons de pardonner . Le Khalife invite la presse a beaucoup plus de retenue, certaines déclarations tenues dans cette affaire pouvaient être éviter. Aux acteurs des médias, vous avez une part de responsabilité dans la stabilité nationale" conclut-il.

La courte déclaration a été tenue ce mercredi 07 aout au domicile de l’imam ratib de Bignona en présence de son entourage et de quelques talibés du vénéré.