Polémique entre les sélections de Cissé et Koto : Mayacine Mar calme le jeu

Krépin Diatta et Dialy Ndiaye créent le flou dans l’environnement du football sénégalais. Cela fait suite aux convocations des joueurs en équipe A pour le match contre le Madagascar. La même période, l’équipe U23 jouera sa qualification à la prochaine Can de la même catégorie. Le directeur technique national, Mayacine Mar rassure sur Sud Fm qu’une solution sera trouvée.

’’Contrairement, à ce qui se dit, il n’y a aucun problème", a déclaré le DTN interrogé ce dimanche sur les sélections de Krépin Diatta (Bruges, Belgique) et Dialy Ndiaye (Cayor Foot) convoqués chez les A alors que Joseph Koto, l’entraîneur des U23, a déclaré avoir besoin de ces deux jeunes footballeurs. "Comment voulez-vous qu’il y ait des problèmes ? Les deux techniciens Aliou Cissé et Joseph Koto ont déjeuné ensemble la semaine dernière", a ainsi dégagé en touche, le DTN, qui refuse toute idée d’incompréhension entre les deux sélectionneurs. Les olympiques vont jouer contre la Guinée Conakry le 20 mars à Dakar et le 24 à Conakry.