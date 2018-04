Pôle parrainage de l’Apr : Graves révélations de Abdoul Mbaye sur le directeur général du Port de Dakar

Jusqu’où ira-t-il dans le tripatouillage ?







Une décision de Macky Sall est sans doute passée inaperçue.



Juste avant le vote de la loi portant révision de la constitution et introduisant le système de parrainage pour trier les candidats à l’élection présidentielle, Macky Sall a désigné Aboubakar Sedikh Beye, actuel directeur du port, adjoint à Aminata Touré elle-même en charge du pôle « Mobilisation et parrainage » au sein de son parti APR.



A. S. Beye a été le directeur de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). C’est avec lui que le Sénégal est devenu un champion africain et mondial de la croissance économique avec des taux particulièrement étonnants et déroutants.



Mais c’est surtout celui qui a mis en place les fichiers des bénéficiaires de bourses familiales et de Couverture Maladie Universelle.



Il est important que les Sénégalais soient informés et s'érigent en véritables sentinelles de l'État de droit si malmené par ce régime ; ces fichiers appartiennent à l'État du Sénégal et contiennent des données personnelles dont l'utilisation est strictement encadrée par la loi. Aucune utilisation partisane ne sera tolérée à des fins d’obtention de parrainage, ou pour exercer un chantage visant à l’empêcher pour des candidats. Tout manquement sera porté à la connaissance du procureur de la République pour lui permettre de faire son travail : protéger la République et la société sénégalaise contre les agissements de tels personnages.







Citoyens, refusons que le tripatouillage et la magouille se poursuivent !







Alliance pour la Citoyenneté et le Travail



Dakar le 23 avril 2018