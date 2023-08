Podor: Le maire Racine Sy, sur fonds propre, renforce le centre de Santé Amadou Malick Gaye en équipements et rassure les populations

Le Maire de Podor Mamadou Racine SY s’est rendu ce lundi au centre de Santé Amadou Malick Gaye de Podor pour remettre au personnel soignant l'important lot de matériels médicaux offerts à ses concitoyens. Une initiative ayant permis la mise à disposition d'un ionogramme destiné à toutes sortes d’analyse et d’un fauteuil dentaire de dernière génération.



Le maire a prévu de mettre à la disposition de la mairie une ambulance médicalisée de dernière génération avec toutes les fonctionnalités requises. Aussi, il a été décidé, de rallonger l’enveloppe actuelle de 20 millions cfa de la mairie destinée à l’achat de médicaments pour le centre de santé sans oublier la subvention de dix millions qui a aussi été octroyée par le maire Mamadou Racine SY.



Toutes ces actions ont été financées sur fonds propres par Racine Sy qui est selon les témoignages, un coutumier de telles actions sociales notamment dans d'autres contrées du département comme Diatar, Fanaye, Diagnoum , Thiangaye, Dimatt, Ndiawar. Des centres de santé ont été construits par le maire pour un soulagement des populations.



Devant un public reconnaissant, le maire n’a pas manqué d'annoncer son engagement à attirer l'attention des pouvoirs publics pour l’érection d’un hôpital à Podor. « Les malades de la commune seront ainsi pris rapidement en charge et n’auront pas besoin d’être évacués » à rassuré le maire.



Rappelons que les populations de Podor faisaient des kilomètres, pour se rendre soit à Ndioum soit à Richard Toll, pour se faire soigner faute d’un plateau médical adéquat. Ce qui est dorénavant un mauvais souvenir au regard des investissements massifs consentis par Racine Sy premier magistrat de la cité.



Dès son installation, l’édile de Podor s’est attaqué à ce vaste chantier social. Des actions dont les résultats sont appréciés à leur juste valeur. Le relèvement du plateau médical est une réalité et les performances à mi parcours qui répondent aux besoins vitaux des populations.



Les témoignages et remerciements du personnel médical ( Docteurs Bocoum, Ousmane Wane coordinateur du CMS et de la Présidente de la commission santé et action sociale de la Mairie, Mme Ndeye Binta Ndiongue) à l’endroit du maire ont été édifiants.